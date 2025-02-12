聯合國報告呼籲非洲推進結構性改革

中評社北京2月12日電／據新華社報導，聯合國貿易和發展會議（貿發會議）日前在科特迪瓦經濟首都阿比讓發布《2024年非洲經濟發展報告》，強調非洲需通過政策改革、戰略性投資及全面落實建設非洲大陸自由貿易區，增強抵禦全球衝擊的能力，並開拓新的經濟機遇。



貿發會議秘書長蕾韋卡·格林斯潘在發布會上表示，非洲當前面臨全球市場波動、債務壓力攀升及基礎設施赤字等嚴峻挑戰，但這些挑戰也為“重塑非洲經濟未來”提供了契機。



報告指出，非洲經濟高度依賴大宗商品出口，近半數非洲國家至少60%的出口收入來自石油、天然氣或礦產資源，財政收入穩定性脆弱，易受國際價格波動衝擊。非洲交通運輸、能源及信息通信技術基礎設施薄弱，導致貿易成本比全球平均水平高出50%，內陸國家受物流制約尤為明顯，這種情況對當地中小企業影響嚴重，因為它們提供了非洲80%的就業機會。為此，報告建議非洲推動出口多元化，擴大區域內貿易以穩定收入來源。



報告將非洲大陸自由貿易區視為非洲經濟轉型的關鍵引擎。若全面實施，這一自貿區可形成規模達3.4萬億美元的一體化市場。格林斯潘指出，這需要推進跨境物流網絡升級、數字基礎設施聯通及風險預警機制建設。她建議非洲國家通過稅收優惠、區域發展基金等政策激勵工業化，並設立專項融資機制支持受衝擊企業。



格林斯潘強調，通過推行適當政策，非洲能夠增強經濟韌性、減少對外部市場的依賴，將各國“分散動能”整合為“協同合力”，重塑非洲經濟未來。