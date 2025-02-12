特朗普：美財長將赴烏克蘭與澤連斯基會面

中評社北京2月12日電／據新華社報導，美國總統特朗普11日說，他將派美國財政部長斯科特·貝森特前往烏克蘭與烏總統澤連斯基會面，並討論結束俄烏衝突的問題。



特朗普當天在自創社交媒體平台“真實社交”上發布上述消息。他說，俄烏衝突“必須結束且很快將結束”。不過，特朗普沒有透露貝森特赴烏克蘭的具體時間。



