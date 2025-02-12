【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普：美財長將赴烏克蘭與澤連斯基會面
http://www.CRNTT.com
2025-02-12 17:02:06
中評社北京2月12日電／據新華社報導，美國總統特朗普11日說，他將派美國財政部長斯科特·貝森特前往烏克蘭與烏總統澤連斯基會面，並討論結束俄烏衝突的問題。
特朗普當天在自創社交媒體平台“真實社交”上發布上述消息。他說，俄烏衝突“必須結束且很快將結束”。不過，特朗普沒有透露貝森特赴烏克蘭的具體時間。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄國防部稱對烏克蘭關鍵設施進行集群打擊
(2025-02-12 10:21:12)
特朗普稱美特使將“很快”訪問烏克蘭
(2025-02-11 16:49:35)
俄羅斯：西方向烏提供戰機只會陷入更大僵局
(2025-02-10 09:38:54)
俄方：已控制頓涅茨克地區捷爾任斯克市
(2025-02-08 14:11:41)
特朗普：下周或與澤連斯基會面
(2025-02-08 10:03:26)
俄外交部：俄烏衝突臨時停火不可接受
(2025-02-07 14:24:48)
烏方急需資金解決流離失所者住房問題
(2025-02-07 10:28:07)
俄羅斯與烏克蘭交換300名被俘人員
(2025-02-06 10:25:24)
俄羅斯與烏克蘭交換300名被俘人員
(2025-02-06 10:25:16)
俄方：支持烏克蘭將使歐洲付出沉重代價
(2025-02-05 14:56:41)