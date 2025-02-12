法國人工智能行動峰會閉幕　美英未簽聲明

中評社北京2月12日電／據新華社報導，為期兩天的人工智能行動峰會11日在法國首都巴黎閉幕，包括法國、中國、印度、歐盟在內的多個國家和國際組織共同簽署了《關於發展包容、可持續的人工智能造福人類與地球的聲明》。美國和英國未簽署該聲明。



法國總統府當日在官網公布的這份聲明文件顯示，共有60個國家和國際組織簽署了聲明，但美國和英國不在簽署的國家列表中。聲明表示，本次峰會凸顯了加強人工智能生態系統多樣性的重要性，各方確認了一些主要優先事項，包括促進人工智能的可及性以減少數字鴻溝，確保人工智能開放、包容、透明、合乎道德、安全、可靠且值得信賴，鼓勵有利於未來勞動力市場和可持續發展的人工智能部署，加強國際協調治理等。



聲明說，為實現這些優先事項，相關方推出了大型公共利益人工智能平台和孵化器，以解決數字鴻溝問題；討論了人工智能與能源相關問題，以促進對可持續人工智能系統的投資；認識到有必要通過建立觀察站網絡，更好地瞭解人工智能對就業市場的影響，並利用人工智能提高生產力、促進技能發展和社會對話等。



聲明還表示，各方認識到，需要就人工智能治理進行包容性的多利益相關方對話與合作，需要在進一步加深信任和加強安全的基礎上利用人工智能技術優勢支持經濟和社會發展。



本屆峰會由法國和印度聯合主辦，多國國家元首、政府首腦或高級別代表以及國際組織負責人、企業和研究機構代表等參會，以進一步深化全球人工智能治理合作。