“親情中華·四海同春”慰僑演出走進杜拜

中評社北京2月12日電／據新華社報導，日前，2025“親情中華·四海同春”慰僑演出亞洲團來到杜拜。主辦方特意在阿聯酋杜拜南部的沙漠度假區搭建起一處充滿中國風情的演出場地，吸引了約2000名僑胞和當地民眾前來觀賞。



僑胞們呼朋喚友來了，小朋友們舉著中阿兩國國旗來了，還有幾位當地市民穿著漢服來了……



在杜拜工作6年的周禕不久前從微信群中瞭解到演出消息，她和朋友們相約一起來看。“我們好多人全家出動，一共來了50多人。雖然離祖國千里之遙，但今晚讓我們再次體會到了過年的熱鬧、團圓的喜悅。”



中國僑聯文化交流部副部長、2025“親情中華·四海同春”慰僑演出亞洲團團長郭啟華在致辭中說：“希望通過今天這場演出，讓僑胞們在熟悉的旋律中感受祖（籍）國的溫暖祝福，找到心靈的慰藉和力量。”



星空璀璨，燈火輝煌。當歌曲《大中國》的旋律響起，沙漠中的熱情一下被點燃。



“我們都有一個家——”“名字叫中國！”聽到熟悉的歌詞，觀眾們報以默契的唱和。



中國東方演藝集團青年歌唱演員於海洋為觀眾們演唱了歌曲《節日快樂》和《想家的時候》。他在演出後說：“唱到‘想家的時候不怕離家千里遠’，我看到台下不少觀眾為之動容。我想這就是藝術的力量。”



中國煤礦文工團舞蹈隊這次帶來了三支風格各異的舞蹈。從扇子舞《家鄉好》的熱情質朴，到頂碗舞《福滿吉祥》的民族風情，再到古典舞《元日霓裳》的飄逸古風，觀眾們沉醉於曼妙的舞步中，小朋友們在一旁興趣盎然地模仿著舞者的身姿。