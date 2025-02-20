《中國評論》月刊第326期內容介紹

第326期《中國評論》月刊2025年2月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港2月20日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第326期《中國評論》月刊2025年2月號已出刊。本期《中國評論》共刊發17篇文章，涵蓋兩岸、台灣、國際、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦韓國變局與影響，刊發了《尹錫悅“非常戒嚴”引發的韓國混亂政局分析》和《韓國的報復政治及其影響》兩篇文章。



前韓國關東大學教授李奎泰發表《尹錫悅“非常戒嚴”引發的韓國混亂政局分析》一文。文章指出，韓國總統尹錫悅發動的“非常戒嚴”風波後果嚴重，韓國政治、社會、經濟陷入20世紀80年代以來最嚴重的危機。對於尹錫悅總統“非常戒嚴事件”帶來的韓國政治危機，韓國民眾普遍認為要認真反省韓國政治，需要重新構築民主政治體制；將來世界不少學者也以這個韓國案例研究西方民主政治制度的問題。李教授以此次“非常戒嚴”及其後續事態發展為切入，探討歷任韓國總統不正常命運的 “青瓦台魔咒”，及韓國政治的亂象，分析目前韓國政治動盪的核心因素，並展望韓國政治的未來發展。



在《韓國的報復政治及其影響》一文中，韓國漢陽大學中國學研究所所長、漢陽大學國際研究生院中國學系教授閔貴植指出，韓國在民主化後，儘管實行了較高水平的民主制度，但此次尹錫悅宣佈戒嚴令事件暴露了其脆弱性。韓國曾憑藉民眾的力量，通過直接民主改變威權，而制度性政治則將這些成果吸收為制度的一部分，從而逐步發展。通過民主化後的五次水平權力更迭，韓國的程序性民主在穩定運行，人們曾堅信民主制度不會再次倒退，並相信軍方也將無法再介入政治。然而，從朴槿惠政府期間網絡司令部的“評論部隊”運作、機務司的戒嚴文件起草，以及尹錫悅戒嚴令事件中的軍方積極參與來看，軍方依然未能放棄其干預政治的野心。此外，圍遶兩黨制展開的政治對決與地域主義相結合，導致政治分裂；選舉制度無法容納多樣性；總統單任制也帶來了責任政治的缺失，這些都成為亟需改進的制度性問題。在權力運作方面，檢察機關、國稅廳、審計院等權力機構被動員用來清除對手，報復政治已成常態，導致實質性民主出現倒退。與此同時，進步與保守陣營之間極端的仇恨情緒正在使韓國社會陷入病態。綜上所述，韓國的民主質量仍然不夠高，亟需通過社會性的大妥協來解決這些問題。

