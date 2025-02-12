新華時評：元宵節更有“國際範兒”

中評社北京2月12日電／新華時評：“燈樹千光照，明月逐人來。”乙巳蛇年春節餘韵正濃之際，元宵節翩然而至。賞花燈、猜燈謎、吃元宵、逛廟會……具有濃鬱中國特色的慶祝活動在多國舉辦，當地民眾熱情參與，現場氛圍其樂融融。元宵節，這一象徵團圓美滿的中國傳統節日，如今越來越有“國際範兒”，彰顯了中華文化與日俱增的吸引力。



元宵節漂洋過海，把喜悅祥和的氛圍播撒到世界各地。在南非開普敦舉辦的元宵節廟會上，餃子、涼皮、水煎包、熱幹面等中華美食攤位前排起長隊；意大利佛羅倫薩的舞龍舞獅、武術和京劇等表演，為這座千年古城增添了濃濃的中國年味；德國柏林中國文化中心舉辦的“歡樂春節——走進中心過大年”活動，吸引400多名當地民眾熱情參與，學漢語、穿漢服、寫書法，體驗中國年俗的獨特韵味。不用跨越千山萬水，有人在家門口“零距離”享受中國文化盛宴，也有人乘著來華便利的政策東風，選擇來到中國實地“打卡”繽紛多彩的元宵節慶祝活動。“中國游”熱潮在元宵節期間熱度不減，“China Travel”持續成為海外社交媒體熱詞。



元宵節象徵團圓、幸福和美滿。這一天闔家團聚，各式各樣的慶祝活動承載著人們對團圓的珍視和對美好生活的期許：花燈凝結著匠心工藝，象徵著光明與希望；猜燈謎在一問一答間展現中華民族的文化和智慧……這些習俗代代相傳，聯通歷史與當下，其中蘊含的和睦團圓、吉祥如意等人類共通的理念和追求跨越國界，打破隔閡，收穫共鳴。加納總統馬哈馬在首都阿克拉出席元宵節慶祝活動時說，元宵節是中國人闔家團圓的象徵，“這一點加納人也感同身受，家庭和社區團結對我們至關重要”。



更有“國際範兒”的元宵節，是中國文化走向世界的縮影。不只是元宵節綻放全球魅力，整個蛇年春節期間，世界多地點亮“中國紅”，文化含量十足的各類慶祝活動在全球各地舉行，“雙向奔赴”的出入境旅遊動力十足，你來我往、歡聲笑語中，交流在深入，民心在拉近。中國節日帶來的世界流量，映射出中華文化的開放包容、與時俱進。近年來，中國文化不斷挖掘傳統，推陳出新，以更加自信從容的腳步走向世界。幾個月前，首個國產3A遊戲《黑神話：悟空》震撼登場，截至2024年底，全球銷量突破2800萬份，銷售額超90億元，帶動國風遊戲成為全球市場新寵。近日，中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》登頂中國影史票房榜，海外預售火爆，一票難求……中國節日、中國遊戲、中國文化產品等正成為各國民眾瞭解中國的窗口，吸引更多外國友人讀懂中國故事，領略中國文化，感悟中國理念。