“大熊貓”登陸立法會！歡迎市民遊客來打卡

（立法會供圖） 中評社香港2月12日電／香港特區立法會12日舉行大熊貓雕塑展覽啟動禮。立法會主席梁君彥表示，今天150隻大熊貓雕塑登陸立法會，是立法會綜合大樓首次擺放大熊貓雕塑。這些採用回收膠樽製作的雕塑會在地下大堂公開展覽至本月底，歡迎市民和遊客來“打卡”。



立法會主席梁君彥表示，香港回歸祖國以來，先後獲中央政府送贈多對大熊貓，充分顯示國家對香港的關心和支持。去年，中央政府向香港送贈一對大熊貓安安、可可；適逢75周年國慶前夕，在香港生活18年的大熊貓盈盈、樂樂更誕下一對龍鳳胎家姐、細佬，成為香港歷來第一對“Made in Hong Kong”的大熊貓，並於本周日起與公眾見面，全城熊貓熱潮一定會熱上加熱！



梁君彥介紹，《Panda Go！香港遊》熊貓隊伍去年12月起，已在港九新界“四圍走”，到訪多個特色地標。立法會全力支持“無處不旅遊”、“人人都是旅遊大使”的理念。“因此，我們無任歡迎今天150隻大熊貓雕塑登陸立法會，今次是立法會綜合大樓首次擺放大熊貓雕塑。這些採用回收膠樽製作的雕塑會在地下大堂公開展覽至本月底，歡迎市民和遊客到來，與人見人愛的熊貓雕塑‘打卡’。”



現時香港有六隻大熊貓，是內地以外飼養最多大熊貓的地方。香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提到要積極聯乘各界推廣熊貓旅遊，並從中製造商機。“我曾就香港如何推動“熊貓經濟”請教現時熱爆的DeepSeek。DeepSeek認為，香港可將六隻大熊貓從“觀光資源”轉化為“文化符號”，不僅吸引家庭客群，更能瞄準高端生態旅遊市場，創造經濟與保育雙贏。”梁君彥說，DeepSeek提供了十多項具體建議，包括打造“大熊貓IP生態圈”、在海洋公園熊貓館增設4D“沉浸式生態劇場”，以及舉辦全港小學生熊貓命名及投票活動等等。“我認為DeepSeek的建議不錯，值得局長考慮！”



梁君彥表示，六隻熊貓既是國寶，亦是香港之寶。“我深信牠們一定會為市民和旅客帶來更多歡樂，為香港的生態保育和旅遊業注入新動能，塑造新優勢。”

