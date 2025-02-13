卓孝業：已接獲28宗受困東南亞港人個案

立法會大會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月13日電（記者 段曉魯）香港特區署理保安局局長卓孝業昨日在立法會回復議員提問時表示，執法部門2023年至今年1月共接獲28宗涉及香港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，其中19人已回港，餘下9人之中，相信8人在緬甸、1人在柬埔寨，局方的專責小組會繼續跟進。



卓孝業表示，保安局一直高度重視有港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案，並2022年8月成立專責小組協調相關執法部門就有關個案的跟進工作，為求助人士提供一切可行的協助。



卓孝業亦表示，專責小組與泰國當局反映有關港人求助個案的情況，交換情報及商討加強協作，盡力協助求助港人盡快安全回港。泰國當局高度重視相關求助個案的情況，並作出積極回應，亦表示將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，並就雙方進一步合作，加強溝通，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題交換意見。



卓孝業稱，保安局並於上月下旬再派出專責小組成員到泰國與不同單位協調，並與泰國國家警察轄下的泰國移民局副局長潘塔納，以及泰國司法部轄下專責特別調查及專責打擊人口販運的部門首長開會，安排獲救港人盡快回港，並繼續協助積極跟進所有仍未返港的相關求助個案，全力爭取他們盡快返回香港。