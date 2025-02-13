甯漢豪：穩慎態度推進交椅洲人工島項目

立法會主席台（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月13日電（記者 段曉魯）香港特區發展局局長甯漢豪昨日在立法會回復議員提問時表示，交椅洲人工島是香港長遠發展需要的項目，特區政府正以穩慎態度推進項目，並會因應項目各個研究進展，以及政府各項造地及基建工程的優次排序和整體部署，籌劃項目的推展策略。



甯漢豪表示，土木工程拓展署已於去年12月31日向環境保護署提交填海部分的環評報告，目標在2025年內完成審批工作。除了填海部分的環評報告外，土拓署還須完成一連串工作，包括完成策略性道路及土地發展的環評工作，並陸續開展一系列詳細工程研究，這包括為關鍵基建工程訂定具體設計及建造要求，以及進行有關的財務研究及分析。



甯漢豪指出，特區政府去年10月公布未來十年的熟地供應預測，包括300公頃來自交椅洲人工島填海得來的土地，當時已預計該等土地在該十年期較後階段才出現。對於這類規模龐大的土地發展項目，現時首要是切實做好研究及規劃階段的各項必要準備工作，以便日後在適當時機可以迅速啟動建造工程。



甯漢豪稱，立法會財務委員會於2020年12月4日會議為交椅洲人工島現時進行的規劃及工程研究通過撥款5億5040萬元，以委聘顧問進行交椅洲人工島相關研究及相關的工地勘測工程。直至2024／25財政年度完結，土拓署預計開支約四億元。