快評：禁用DeepSeek　短視與落後

中評社快評／深度求索（DeepSeek）紅遍全球，在台灣卻遭禁用。國台辦發言人朱鳳蓮昨天回應指出，民進黨當局“恐中”“反中”意識作祟，對大陸高科技產品又怕又恨，動輒以維護安全為由一禁了之，只會損害台灣企業和民眾的利益。



朱鳳蓮強調，這種用“反智”來“反中”的荒誕做法，已經遭到島內各界的反感和反對。我們歡迎台灣民眾使用大陸企業推出的AI大模型，也積極支持兩岸企業在人工智能領域開展合作。



民進黨當局是以“資訊和通訊安全考量”為理由，於日前規定公務機關和公立學校全面禁止DeepSeek推出的AI大模型。這是政治理由，是“逢中必反”、“逢中必禁”，是跟風附和美國，最後傷害的是台灣自己。



撇開政治，禁用DeepSeek，也是短視、落後和愚蠢的。DeepSeek是目前全世界最好的人工智能之一，紅遍全球，自有它的價值和厲害之處。AI的輔助可以提高工作效率，降低成本，推動創新。禁用DeepSeek，如同關閉進步的大門，拒絕接受新時代的挑戰。這種保守和自我設限的態度，勢將禁錮台灣未來的潛力。



2月3日，中國常駐聯合國代表傅聰問：“從華為到TikTok，再到DeepSeek，美國還想禁多少？”中國大陸科技發展進步一日千里，借用傅聰的話，我們也想問問民進黨當局：“還想禁多少？還能禁多少？！”