國台辦：台灣應立即允許大陸踩線團入島考察

2月12日，國台辦發言人朱鳳蓮邀請記者提問。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月13日電／據新華社報導，國務院台辦發言人朱鳳蓮12日在例行新聞發布會上表示，兩岸旅遊問題症結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓，不在於旅遊“小兩會”有無溝通，“小兩會”溝通不是恢復兩岸旅遊的先決條件。我們不反對兩岸旅遊恢復後，“小兩會”就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借“小兩會”溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實。既然台灣有關方面聲稱“已做好準備”，就應立即允許大陸旅遊踩線團入島考察，而不是以任何借口推三阻四。



有記者問：民進黨當局稱，福建、上海赴台旅遊踩線團等大陸遊客赴台觀光事宜應先循“小兩會”溝通。台“觀光署”稱，相關機關已做好準備，希望兩岸盡速就相關事項展開協商。對此有何評論？朱鳳蓮答問時作上述表示。



朱鳳蓮說，民進黨當局的種種表現再次說明，他們根本沒有歡迎大陸居民赴台旅遊、恢復兩岸旅遊交流的誠意，有的只是編造說辭欺騙島內民眾和業者、企圖向大陸甩鍋卸責的政治算計。島內民眾和各界的眼睛是雪亮的，究竟誰在以台灣同胞福祉為念努力恢復擴大兩岸旅遊等各領域交流，誰在無視島內主流民意和業者利益一味謀“獨”對抗、不負責任地干擾阻撓兩岸交流合作，大家看得越來越清楚。希望民進黨當局改弦更張，停止阻撓禁限兩岸人員往來和交流合作，在大陸居民赴台旅遊問題上拿出誠意，採取務實舉措。



朱鳳蓮就近日發表的美日聯合聲明相關內容應詢指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。所謂聯合聲明借台灣問題說三道四，粗暴干涉中國內政，我們對此堅決反對。



朱鳳蓮說，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。日本作為在台灣問題上負有歷史罪責的國家，應該汲取歷史教訓，謹言慎行，恪守中日四個政治文件精神，慎重處理涉台問題。正告民進黨當局，妄圖依靠外部勢力分裂國家，注定失敗。