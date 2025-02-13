中國將進一步加強危險廢物環境治理

中評社北京2月13日電／據新華社報導，為進一步加強危險廢物環境治理，維護生態環境安全，生態環境部提出，到2030年，危險廢物全過程信息化監管體系進一步完善，全國危險廢物填埋處置量占比控制在10%以內，危險廢物環境風險得到有效防控。



生態環境部12日公布《關於進一步加強危險廢物環境治理 嚴密防控環境風險的指導意見》，提出到2026年，全國危險廢物環境重點監管單位實現全過程信息化監管全覆蓋；到2027年，全國危險廢物相關單位基本實現全過程信息化監管全覆蓋，危險廢物填埋處置量占比穩中有降，利用處置保障能力和環境風險防控水平進一步提升。



在嚴格管控危險廢物填埋處置方面，指導意見要求，逐步降低填埋處置量。強化環境監管，逐步限制通過利用、焚燒等處理方式可減量的危險廢物直接填埋。各地結合實際推動逐步減少生活垃圾焚燒飛灰進入生活垃圾填埋場的填埋量，鼓勵有條件的地區率先實現生活垃圾焚燒飛灰零填埋。同時，大力推動危險廢物填埋處置量占比穩中有降，促進危險廢物源頭減量和資源化利用。鼓勵生活垃圾焚燒飛灰等低價值危險廢物無害化預處理後綜合利用，防止長期大量堆存。



在醫療廢物收集處置方面，指導意見提出，推動建立市域醫療廢物集中處置能力有保障、偏遠地區集中處置與就地處置相結合、動態完善“平急兩用”處置能力作備用的醫療廢物收集處置體系。繼續推行醫療廢物集中無害化處置。支持新建或經改造符合標準要求的危險廢物焚燒、生活垃圾焚燒等設施應急協同處置醫療廢物。偏遠地區應建立符合基層實際的醫療廢物收集轉運長效機制。不具備集中收集處置條件的偏遠地區，醫療衛生機構可配套自建符合要求的醫療廢物處置設施。