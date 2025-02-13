萬燈映山海 灣區共團圓——粵港澳大灣區燈會一線見聞（圖片來源：新華社） 中評社北京2月13日電／據新華社報導，元宵佳節，在“灣區之心”廣州南沙，2025年粵港澳大灣區燈會正在舉辦。這場國內占地面積最大、燈組最多、展期最長的“超級燈會”，邀請上千名非遺工匠打造逾萬盞彩燈，春節期間吸引數十萬名市民遊客前來觀賞。



山海為紙，花燈作畫。穿越千年的燈火，時間仿佛慢了下來，人們在此駐足、暢游，體味團圓喜樂，祈盼新歲美好。漫步彩燈之間，嶺南之韵、灣區之美、中華之盛此刻盡顯。



“灣區之心”花燈如晝



“東風夜放花千樹。更吹落、星如雨。”燈會是中國傳承上千年的民俗活動，古往今來諸多詩詞描繪過其浪漫盛景。若非置身其中，很難真正體會視覺衝擊帶來的震撼。



頭戴繁花、身著華服的水上“簪花女神”，威武霸氣、暗黑風格的“齊天大聖”，將傳統舞獅與現代科技融合的“賽博醒獅”……夜間航拍粵港澳大灣區燈會，一條五光十色的大型燈帶蜿蜒在南沙天後宮景區與海畔之間，各種造型精美的燈景令人目不暇接。



“花卉燈景惟妙惟肖，不僅能看清紋理脈絡，還能一睹‘花開’芳容的特效，太震撼了！”王女士一家三口慕名從湖南趕來賞燈，4個多小時的游覽讓她們大飽眼福，直呼“過癮”。



精美的彩燈是燈會之魂，也凝結著能工巧匠們的心血。網紅彩燈“簪花女神”高達18米、佩戴上百朵花卉，由上百名非遺工匠歷時近兩月手工製作而成。



主創人員、自貢燈會非遺代表性傳承人王魯說，為確定少女面部比例、花卉尺寸、色溫色差搭配等細節，前期設計就用了20多天，現場製作又耗時近一個月，力求精益求精。



據悉，此次燈會占地870畝，主游線超3公里，1000多名非遺工匠打造218組燈景、逾萬盞彩燈，1月22日至3月30日展出，是目前國內占地面積最大、燈組最多、展期最長的燈會。