來港人才為樓市注入購買力

中評社香港2月13日電／據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，數據顯示，2024年整體住宅成交超過5.3萬宗，當中金額達1000萬元或以上的成交，約占9560宗，比率達到18%。而這些成交的金額，估計占全年總成交金額的一半左右，而一、二手物業的所占比例，相信也是平分春色。據媒體的報導，以及地產業界的統計所得，一手新盤所占的成交金額中，內地買家占了一個很大的比重。其中，有些是內地的投資者，也有些是來港定居的內地人才。



大公報報導，近年香港特區政府積極吸納外來人才，以配合香港的發展，補充外流勞動力，同時也為香港市場補充消費力，而樓市亦因此增添了購買力。須知道，今天香港的房地產市場出現了一股新的力量，就是這些大量輸入的外來人才。這些人才絕大部分都是內地人，他們攜同家眷來港發展、落地生根，住屋當然是必須的，於是就為市場帶來大批剛性需求。



事實上，來港發展的人才都是較具財力的一群。他們願意來香港，自然也對這座國際級城市情有獨鐘，安頓後逐步置業也是再自然不過的事，尤其是中國人，格外喜歡擁有自己的物業。這股進入樓市的新力量，實在不能小覷。



或者有很多港人仍糾結在“香港樓價很貴”這個想法中，認為港樓對內地人的吸引力有限，但他們往往都忽略了一個重要的因素，就是香港是一個國際級的大都會，足以與倫敦、紐約、東京等相提並論；香港仍是一個十分富庶的地方，香港億萬富豪數目全球第二；香港人消費力，相對區內很多城市都強勁，而香港人的工資水平，在亞洲亦是名列前茅。



實施聯匯 幣值相對穩定



另外，香港其實有很多優勢不可不提，例如實施聯繫匯率，幣值相對穩定，港元資產變相是美元資產。香港是制度完善的先進城市，並擁有獨特文化，吸引高消費群定居；香港也是個高端旅遊的熱門地點，遊客消費力強勁。香港推行的輸入人才政策，更令這裡成為吸引高收入人才的地方。筆者相信，當香港經濟逐步重拾升軌時，來港人才的購買力將逐步湧現，並對樓市產生巨大影響。