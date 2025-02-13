去年中國有力支持科技創新和製造業發展

中評社北京2月13日電／據新華社報導，國家稅務總局12日發布的數據顯示，2024年，現行支持科技創新和製造業發展的主要政策減稅降費及退稅達26293億元，助力中國新質生產力加速培育、製造業高質量發展。



分政策類型看，支持加大科技投入和成果轉讓的研發費用加計扣除等政策減稅降費及退稅8069億元；支持破解“卡脖子”難題和科技人才引進及培養的集成電路和工業母機企業增值稅加計抵減等政策減稅降費1328億元；支持培育發展高新技術企業和新興產業的高新技術企業減按15%稅率徵收企業所得稅等政策減稅4662億元；支持設備更新和技術改造的政策減稅1140億元；支持製造業高質量發展的先進製造業企業增值稅加計抵減和留抵退稅等政策減稅降費及退稅11094億元。



在結構性減稅降費政策等一系列政策措施作用下，科技創新能力不斷增強。增值稅發票數據顯示，2024年，高技術產業銷售收入同比較全國總體增速快9.6個百分點，反映創新產業增長較快；全國科技成果轉化服務銷售收入同比增長27.1%，較高技術服務業增速快14.3個百分點，說明科研結果加快轉化為實際生產力；數字經濟核心產業同比增長7.1%，全國企業採購數字技術金額同比增長7.4%，折射出數實融合有序推進。



在稅惠等政策支持帶動下，中國製造業穩步發展。增值稅發票數據顯示，2024年，製造業企業銷售收入較全國總體增速快2.2個百分點。其中，裝備製造業、數字產品製造業、高技術製造業銷售收入同比分別增長6.2%、8.3%和9%，製造業向高端化、智能化穩步推進。