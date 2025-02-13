北京將攜手津冀搶抓商業航天“騰飛”機遇

中評社北京2月13日電／據新華社報導，2月12日上午10時許，北京亦莊星箭公司職工王翹楚的個人手機，連接到正在上空過境的銀河航天低軌互聯網衛星，將北京火箭大街項目建設現場的畫面，實時回傳至大屏幕，視頻畫面清晰、聲音流暢。



當日，北京市商業航天高質量發展大會上，這一幕引來了全場的掌聲，成為北京商業航天產業鏈成果的一次精彩亮相。



與會北京市相關部門負責人表示，北京將搶抓商業航天發展機遇，加快關鍵核心技術攻關，加強可重復使用火箭、低成本衛星、高頻發射等關鍵技術研發，突破產業技術瓶頸，攜手津冀持續推動商業航天高質量發展。



北京在商業航天領域具有獨特優勢，目前已聚集重點企業200餘家，核心研發單位占全國50%以上，初步形成“南箭北星”產業格局。



北京市政府副秘書長許心超介紹，將深化星箭一體化發展，建設衛星互聯網產業園，加快開展衛星智能製造能力建設，不斷降低衛星成本，並重點圍繞手機直聯衛星、車聯網、6G、工業製造等拓展衛星應用。



北京經開區工委書記張強說，北京經開區全力構建一流產業創新生態，建設“北京火箭大街”商業航天共性科研生產基地，成立可重復使用火箭技術創新中心、中關村亦創商業航天聯盟，兩年來為商業航天安排投資超過40億元。