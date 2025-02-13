的士業擬罷駛抗議白牌車　運輸署安排會面

若政府未能回應訴求，的士車主及司機擬於3月5日上午開始“暫停載客服務”，持續時間不少於5天。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京2月13日電／據大公文匯全媒體報導，的士業界不滿“白牌車”突然加速在港發展，香港無線電的士聯誼會昨晚（11日）召開會議，並通過去信特首及運輸署，請求即時停止“白牌車”平台運作及“大量檢控”白牌車主及司機，若下周三（19日）前未獲滿意回應，將於3月5日起暫停載客服務至少5天。運輸署今日（12日）回覆大公文匯全媒體查詢時表示，政府已安排於2月19日與的士業界和網約車平台會面，呼籲的士業界保持冷靜理性，以市民利益為重。



運輸署指出，政府對透過不同通訊科技，使用互聯網或流動應用程式召喚或預約個人化點對點交通服務持開放態度，前提是相關平台必須確保支援載客服務合乎法規，保障乘客的安全及利益。根據現行法例，任何人士或機構如欲安排私家車作出租或取酬方式載客，有關車輛必須根據《道路交通條例》（第374章）的規定，領有有效的出租汽車許可證。就有營辦商在香港營運並提供預約個人化點對點交通服務，運輸署已去信提醒其有關法例規定。



運輸及物流局現正就規管網約車平台進行研究，並正檢視個人化點對點交通服務的整體供求。此外，交通諮詢委員會轄下的“提升個人化點對點交通服務工作小組”，正探討提升有關服務的策略方向及如何規管網約車平台，並已安排於2月19日與的士業界和網約車平台會面，政府呼籲的士業界保持冷靜理性，以市民利益為重，並積極參與下星期的會面，一同就如何提升個人化點對點服務出謀獻策。在全面考慮研究結果和聆聽持份者的意見後，政府會於今年內就規管網約車平台訂定規管的立法建議。



在執法方面，警務處一直採取針對性執法行動，以及對轉介和投訴個案展開調查和跟進等，以打擊非法出租或取酬載客活動。繼立法會於2023年12月22日通過修例，提高有關利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則後，政府正持續檢視進一步完善現有法例，令執法可更到位和有效，出發點始終是以保障乘客安全為依歸。



運輸署強調，政府建議當有足夠證據顯示相關車輛確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行，即使基於各種原因未能確認涉事司機的身份而未必能夠向該司機提控，法庭可視乎當時的具體情況命令將涉事車輛扣押並暫時取消車輛牌照。政府正研究修例方向，會適時向立法會提交修例建議。