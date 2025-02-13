中評社北京2月13日電／網評：寒假作業AI化，是對教育的一記警鐘



來源：光明網 作者：光明網評論員



光明網評論員：眼下，中小學生正熱火朝天趕著寒假作業，但一場由AI引發的教育焦慮正在悄然蔓延。



媒體報導，有家長發現，孩子在偷偷用AI工具完成寒假作業。有家長表示，“前幾天我查看兒子的作文本時，發現裡面有兩篇作文不像是我兒子能寫出來的，就問他怎麼回事，他承認是Deepseek寫的，他照抄了下來。”



春節假期期間，Deepseek在媒體上被大範圍討論，而關於其使用方法也由各大博主進行了普及。作為互聯網原住民的這一代人，接受起新鮮事物來更沒有門檻，用人工智能工具來完成令人撓頭的寒假作業似乎就成為順理成章的選擇。但當人工智能以“解題神器”的姿態滲透進基礎教育，教育者與家長不得不面對一個尖銳的命題：當作業本成為人機博弈的戰場，教育究竟是培養解題機器，還是具有獨立思考能力的人？



粗暴禁止絕非良策。當前家庭教育普遍陷入手機“爭奪戰”的困境，這種管控思維存在深層矛盾——正如中學嚴防早戀與大學催婚的悖論，愛的能力從未被納入教育議程。面對AI浪潮，若在校時全面禁止接觸，畢業後卻要直面其如水電網般的基礎設施屬性，無疑是教育視角的嚴重錯位。人工智能素養理應成為數字時代的生存技能，如同穿衣吃飯般融入基礎教育。



但隨之而來的是，當AI可以輕鬆通過初級的“作業測試”，壓力便給到了“出題者們”。過去需要查閱幾天資料的社會實踐報告，現在只需要向AI描述選題框架；曾經絞盡腦汁的英語作文，轉眼就能生成地道表達。AI工具的普及正在重塑作業場景的底層邏輯，但這場技術平權帶來的效率革命，卻意外暴露了傳統作業設計的脆弱性：重復率過高的抄寫作業、套路化的命題作文、脫離現實的應用題。教育正從知識的復現轉向思維建構，從標準答案走向問題生成，錨定“提出AI解答不了的問題”才能體現高質量作業的價值，培養機器無法替代的心智能力將成為未來教育的主要任務。