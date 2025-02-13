中評社北京2月13日電／網評：攜手共赴冰雪夢 同心共繪亞洲情



來源：光明網 作者：王超



冰城“火熱”！第九屆亞洲冬季運動會各項賽事接近尾聲，但中國冰雪的精彩故事仍在持續上演。



冰雪燃激情，運動進萬家。曾幾何時，冰雪運動因地域與氣候限制，主要流行於北方。而今，北京冬奧會的成功舉辦讓“帶動三億人參與冰雪運動”從願景變為現實，哈爾濱亞冬會更是進一步推動冰雪運動從北國風光走向全民健身、走入千家萬戶。這展現了“體育強國”建設的成效，也回應了“現代化最重要的指標還是人民健康”的時代命題。



文旅添新彩，城市煥生機。“爾濱熱”持續發酵，哈爾濱春節假期接待遊客超千萬，各大景點人潮湧動，冰雪經濟“熱辣滾燙”。“冰天雪地也是金山銀山”，亞冬會的舉辦進一步助推哈爾濱城市更新；同時，智能高寒動車組投入運營，亞布力西站擴容改造，交通設施的完善提升了城市的承載力，也為“冰雪＋”產業融合發展創造了更多可能。從“冷資源”到“熱引擎”，從冰雪旅遊到冰雪產業，中國正在用創新的思維打開冬季經濟的新藍圖。



雪花千姿百態，文明各具風采。本屆亞冬會以“冰雪同夢，亞洲同心”為主題，折射出體育的力量不僅在於競技，還在於團結與合作，更是亞洲人民對和平、發展、友誼的共同期盼。從“冰雪熱”到“爾濱熱”，再到“中國熱”吸引全球目光，這場冰雪經濟與人文交流的雙向奔赴，為促進人類共同發展繁榮注入了動力，也將讓世界感受到中國發展的生機與活力。