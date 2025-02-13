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韓國載10人漁船傾覆　5人已獲救
http://www.CRNTT.com   2025-02-13 11:21:45


2月12日，韓國海警在韓國濟州島附近海域搜救。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京2月13日電／據新華社報導，一艘載有10人的韓國漁船12日晚在韓國濟州島西歸浦附近海域傾覆，目前5人獲救，其餘人員情況尚待確認。

　　 韓聯社報導說，濟州地方海洋警察廳當地時間19時56分許接到來自這艘漁船的緊急求救信號，海警隨即趕赴現場救援，發現船只已經傾覆。報導說，船上有6名韓國人，其餘4人來自越南和印度尼西亞。包括船長在內的5人已獲救。

  據報導，事發海域風速達到每秒18米至20米，並伴有超過3米的海浪。

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