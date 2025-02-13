情人節酒店食宿訂爆　千元花束最搶手

上圖：明日是西方情人節，不少情侶已經訂購鮮花及情人節晚餐慶祝。下圖：在灣仔利東街，有大型的情人節裝飾，供情侶們打卡。（大公報） 中評社香港2月13日電／有中國情人節之稱的元宵節昨日剛過去，西方情人節明日接著登場，不少情侶已經訂購鮮花及情人節晚餐，準備與另一半浪漫慶祝。有花店負責人表示，情人節顧客多數購買1000至1500元的花束，今年仍是傳統紅玫瑰最受歡迎，整體花價與去年相若。多間酒店在明天情人節的晚餐及住宿已全部訂滿，有中餐廳情人節套餐價格較去年微升，預訂率已近七成。



大公報報導，今年情人節在星期五，餐飲業界人士預期，雖然不少人可能北上慶祝，但受惠於深圳恢復實施“一簽多行”政策，估計不少情侶選擇來港體驗情人節氛圍，預料今年情人節生意較去年上升。



旺角花墟不少花店近日已推出情人節優惠，多數的大束玫瑰花折扣優惠價在1000元左右，有花店經理表示，今年仍是傳統紅玫瑰最受歡迎，多數市民會選擇1000至1500元左右的花束，同時因應經濟較差，今年整體花價未有上漲。



記者昨日查詢多個售賣鮮花的網店，情人節玫瑰花束價格介乎1380元至2980左右，不少粉玫瑰及紅玫瑰花束均已售罄，1500元左右的花束最受歡迎。



荷蘭肯尼亞玫瑰又大又靚



香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春向大公報記者表示，即使現時經濟環境較差，今年訂購情人節花束的顧客數量與往年相若，購買力較母親節、父親節都強。他提到，普通玫瑰的價格與往年相若，如是從荷蘭、美國、肯尼亞等地進口的玫瑰，花束會更大更靚，亦有不少人選擇，價格則會相應貴些。



為博情人一笑，除了送贈鮮花，情人節晚餐不能少。記者昨日查詢訂購網站發現，香港康得思酒店、西環萬怡酒店等千元左右的自助晚餐，情人節當日已全部訂滿；香港朗廷酒店推出情人節限定美酒佳肴晚餐，包括期間限定五道菜體驗，配搭特色雞尾酒或葡萄酒等，記者昨晚以顧客身份致電查詢，情人節只剩不足三張枱可預訂。



香港餐飲聯業協會會長黃家和向記者表示，市面有不少西式餐廳推出情人節套餐及優惠，亦有中式餐廳抓住節日熱潮推出情人節套餐，價格相較去年輕微上升，幅度不超過5%，目前見到，推出情人節套餐的餐廳預訂率接近七成。



料有深圳旅客來港慶祝



黃家和表示，今年情人節恰逢星期五，預計不少市民會選擇北上過節，但受惠於“一簽多行”恢復，相信屆時亦會有不少深圳以至大灣區居民來港過節，體驗香港的情人節氛圍。他說近期見到市民夜間外出消費的氛圍稍為提升，預料情人節餐飲業的整體生意額較去年有輕微上升。他又指，近期聚餐到會的生意上升，相信和年輕情侶追求性價比，選擇和朋友一同聚會有關。



有交友約會公司於上月訪問461名香港情侶及夫婦，調查結果顯示，38%受訪男士及31%受訪女士指出，情人節沒有計劃節目，數字與去年相若。“有節目”的男女當中，48%男士表示會在家中慶祝，51%女士表示會睇戲，41%男士及38%女士則選擇行街購物，對比2024年慶祝方式，百分比有所遞減。同時，21%男士選擇北上旅遊，16%會到海外旅遊，女士則分別有21%及22%，外游情況較去年呈上升趨勢。