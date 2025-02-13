QS國際貿易碩士排名　兩港校列全球50強

中評社香港2月13日電／國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）今天最新發布QS國際貿易碩士排名2025，當中，香港兩所大學的商貿類碩士課程躋身世界50強。香港大學的全日制工商管理碩士（MBA）課程位居全球第二十六位、亞洲第二；香港城市大學的MBA課程亦排全球第四十五名、亞洲第五；城大和港大亦分別在畢業生成果的分項指標中高踞亞洲第一位及第二位，分別為世界第五名和第十七名，城大更在創新教學指標中居亞洲第一、全球第二。



大公報報導，QS公布最新的國際貿易碩士排名，今屆評估了29個國家或地區共87個商業貿易相關的碩士課程，根據課程內容、聲譽、畢業生成果、行業參與、創新教學及研究等指標作出評分。亞洲有七個國家或地區共15所商學院上榜，當中QS表示，內地和香港是亞洲代表性最高的地區，各有四所商學院上榜，更各自有兩所打進全球前50名。其中，清華大學經濟管理學院居亞洲第一，更是唯一打進全球十大的亞洲院校，其全球MBA課程排名世界第十名；上海交通大學安泰經濟與管理學院開辦的國際MBA課程則排名全球第三十八、亞洲第三位。



全球情況方面，美國亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院的全球管理碩士課程蟬聯全球最佳國際貿易碩士課程，新上榜的英國牛津大學MBA課程排名世界第二，瑞士國際管理髮展學院（IMD）的MBA課程則為全球第三，其餘排名世界前十的分別來自英國、法國、澳洲及西班牙院校的相關碩士課程。



城大商學院院長陳家樂對該校課程獲認可感榮幸。他說：“憑借商學院卓越的教學團隊、先進的教育理念和對畢業生的強力支援，我們的課程成功躋身世界排名前列。我們會繼續追求卓越，以創新的教研方法，培育未來的商界領袖。”