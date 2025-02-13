鮑威爾談CPI數據：通膨尚未達標　仍需努力

中評社香港2月13日電／聯儲會主席傑羅姆·鮑威爾稱，最新的消費者價格數據顯示雖然央行在抑制通膨上取得了實質性進展，但依然有更多工作要做。



“我會說我們在通膨上接近了但還沒有達成目標，”鮑威爾周三在眾議院金融服務委員會答詢時說，“去年，通膨率在2.6%，這是多麼大的進展啊，但我們還沒有完全達成目標。”



“所以我們希望目前維持政策的限制性，”他暗示利率將在可預見的將來繼續高企。



周三公佈的最新通膨數據顯示，年初消費者價格超預期上漲。剔除了食品和能源成本的所謂核心CPI1月上揚0.4%，創下去年3月以來的最大漲幅。



“我們不需要急於調整我們的政策立場，”鮑威爾在準備好的講話中重申了他周二對參議院一個委員會的表態。



周三早些時候美國總統唐納德·特朗普呼籲降低利率並指出這將與即將到來的關稅齊頭並進。



被問及特朗普的帖文時鮑威爾說，他從不置評總統所說的任何內容。他還表示，美國人民可以相信聯儲會將繼續根據經濟形勢做決定。



鮑威爾說，評論國會或政府制定的政策是否明智並非聯儲會的職責，但經濟的走勢可能會導致聯儲會調整利率。他提及關稅、移民、財政政策和監管等方面可能出現的變化。



鮑威爾還說，他相信決策層將對其長期政策策略進行恰如其分和謹慎的調整。他並預計最新評估將在今年夏末完成。



當被問及2020年框架是否限制了聯儲會對通膨的政策回應時，鮑威爾說“沒有”。