﻿科大籌建第三間醫學院　爭取下月交建議書

科大校長葉玉如（中）表示，即使教資會削減給予資助大學的撥款，科大亦不會削減師資，以保持教學質素。（大公報） 中評社香港2月13日電／香港科技大學昨日（12日）舉行傳媒新春聚會，科大校長葉玉如、首席副校長郭毅可、副校長（行政）譚嘉因、副校長（研究及發展）鄭光廷等大學管理層介紹科大過去一年的成果和展望來年的最新發展。葉玉如表示，科大將致力協助香港發展國際專上教育樞紐、國際創新科技樞紐及國際醫療創新樞紐。在發展成為國際醫療創新樞紐方面，葉玉如表示，科大正積極籌辦第三間醫學院，並正跟隨政府十項主要考慮的條件作準備，希望能在3月17日限期之前提交一份完善的建議書。



正跟隨政府十項條件作準備



大公報報導，《施政報告2024》指出政府支持本地大學籌辦第三間醫學院，相關工作組制定十項主要考慮條件。據悉，有意成立新醫學院的大學，須在下月17日前提交建議書。



對此，葉玉如表示，校方正積極按照十項主要條件作準備，制定符合國際高標準的四年制第二學位課程，同時透過創新教學，培養新一代具有臨床實力和有研究思維及精通科技的醫療人才。目前，團隊正努力撰寫建議書，她希望能在限期之前提交非常完善的建議書。



葉玉如透露，科大過去一年曾與世界頂級的醫學院溝通，學習如何籌辦醫學院、如何設立硬件讓學生得到最好的培養環境，同時亦成立了多個籌備小組，希望科大的醫學院可以達到最高水平，做到創新和國際化。據悉，理大、浸大對籌辦第三間醫學院亦有興趣，葉玉如表示，每間大學各有優勢，“科大的優勢在於是香港首間研究型大學，科研實力雄厚，以科技為基礎，與醫學有效融合，將能產生很好的效果。”



除了成立第三間醫學院外，葉玉如表示科大將會加強生物醫藥技術研發、轉化以及匯聚醫療專業人才。她透露，科大現已開辦有關藥品監管事務與政策的碩士課程，首年共錄取40名學生。



不會因調整撥款縮減師資



教育局早前宣布，教資會將調整未來三年對八大的撥款。葉玉如表示，當前暫未收到指示，亦未知經費的具體調整幅度。但她強調，為確保學校的教學質素，科大不會縮減教師規模，且今年會招聘100名來自全球各地、具有不同學科背景的教員。至於是否會調整非本地生的學費，葉玉如表示，當前仍在思考當中，未有定案。



政府曾提到大學具有一定的財政儲備，可以善用其並開拓收入。據瞭解，本港八大院校目前合共有逾千億元財政儲備，譚嘉因表示，當前科大的盈餘資金超過八成已有預定用途，如在教育、研究和基本設施等方面。



此外，科大介紹了四間由科大教職員或畢業生成立的醫療科技公司。其中，Panoptic全境智能有限公司首席財務官及聯合創始人黃君朗表示，其團隊研發的健康數據監測應用程序，運用的非接觸式遠程健康監測系統Vitals™，獲得美國食品藥物管理局（FDA）許可，成為全球首個獲得此許可的醫療手機應用程序。此程序已廣泛運用在醫療、金融等領域。