智能查驗機器人在深圳海關“上崗”

中評社北京2月13日電／據科技日報報導，近日，科技日報記者在深圳前海媽灣智慧港海關危化品查驗場地內看到，防爆款智能查驗機器人接收到碼頭集裝箱到場信息後，自主開展查驗作業，查驗關員只需在後台通過系統實時監控和遠程確認結果，即可完成查驗作業。



這一創新舉措以“智”賦能、轉“危”為安，為智慧口岸建設賦能增效，是推進智慧海關建設和“智關強國”行動的具體舉措。



在查驗關員面前的監控畫面中，記者注意到，機器人首先對集裝箱周邊的環境溫度、有毒有害氣體進行檢測，在確認作業環境安全的前提下，自動識別集裝箱和貨物包裝等信息，並與企業申報信息、後台標準知識庫進行智能比對，該過程只需花費數秒。最後關員將對展示信息進行審核。



危化品查驗危險性高、專業性強。安全高效地完成危化品查驗一直是海關工作的重點。“我們針對性地開發智能查驗機器人，在智能移動平台上集成智能攝像頭、各類傳感器等硬件，來適應複雜的作業場景。我們還為智能查驗機器人配置了‘雲大腦’，使機器人能快速提取貨物包裝和標簽信息，實現對查驗關鍵要素的‘秒’級精準比對。關員通過遠程監控即可高效完成查驗作業，在提升監管效能的同時，更好地保障人身安全。”深圳海關口岸監管處查驗管理科副科長孫志亮介紹。



“以前，我們每票查驗作業平均要花費1小時，有了這款機器人，每票查驗時間已縮短到半小時以內，貨物也能更快通關。”深圳市華商聯物流報關有限公司口岸事務部經理王柏平說。



2024年，深圳媽灣集裝箱碼頭吞吐量持續增長，已達到408.3萬標箱，同比增長19.6%。為更好滿足日益增長的通關需求，實現精準高效的查驗目標，深圳海關聚焦監管要求、企業訴求，大力推進智能查驗機器人的研究應用。