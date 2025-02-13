全美蛋荒民眾搶蛋　多家超市限購

中評社香港2月13日電／在美國，食品價格的飆升已成為公眾關注的焦點，尤其是雞蛋價格的暴漲，令特朗普總統的競選承諾面臨嚴峻挑戰。特朗普在競選時承諾將從第一天起降低物價，但如今的現實卻是，雞蛋價格已飆升至歷史新高，成為通膨危機的明顯標誌。



白宮發言人指出，造成雞蛋短缺的主要原因是拜登政府和農業部下令撲殺超過1億隻雞。這項決定是為了因應自2022年以來爆發的嚴重禽流感疫情，約有1.3億隻禽類被撲殺。禽流感的傳播極為迅速，給美國的家禽業帶來了前所未有的壓力，導致雞蛋供應不足，價格飆升。



根據美國農業部的數據，2023年12月，一盒12顆的籠養雞蛋的全國平均價格為4.15美元，而在2019年6月（新冠疫情爆發前），這一價格僅為1.20美元。近年來，雞蛋價格的上漲尤其顯著，尤其是在加州，一打有機雞蛋的價格已經超過10美元。南方連鎖餐廳Waffle House以早餐聞名，如今每顆雞蛋都要額外加收50美分。



有消費者在Trader Joe’s拍影片展示幾乎空無一物的雞蛋貨架，為找到半盒雞蛋而雀躍不已，也有好市多顧客在搶不到雞蛋後戲謔稱雞蛋已經是“新型比特幣”。許多消費者因蛋價飆漲而囤購，商店一上架就迅速遭搬空，導致多家賣場祭出限購規定。



美國農業部預計，今年雞蛋價格還將進一步上漲20%。



特朗普在競選時曾承諾：“如果我當選，我會立即降低物價，從第一天起就開始。”然而，在他上任三週後，情況卻恰恰相反，高昂的蛋價只是通膨冰山的一角。



居高不下的通膨不僅影響了消費者的日常生活，也直接衝擊了特朗普的競選基礎，因為當初物價壓力是許多美國選民的切身之痛，也是他們轉向支持特朗普取代拜登的主要原因。



如果特朗普無法控制數百萬美國人不斷上升的生活成本，他的信譽將受到衝擊。然而，實際上，他對此無能為力——正如他的前任拜登一樣。禽流感具有極強的傳染性，美國雞群的恢復需要時間，預計至少需要9個月，價格才可能出現明顯回落。因此，今年雞蛋價格仍將維持在高點。

