外交部：將優化入境政策熱情迎接外國友人

外交部發言人郭嘉昆12日表示，中國將持續優化入境政策（圖源：新華社） 中評社北京2月13日電／據新華社報導，外交部發言人郭嘉昆12日表示，這個春節假期，來華“打卡”中國年俗成為新時尚，中國人民熱情迎接外國朋友。中國將持續優化入境政策，讓更多國際友人感受可信、可愛、可敬的中國。



當日例行記者會上，有記者問：有關部門公告顯示，東盟國家旅遊團自2月10日起可免簽入境雲南西雙版納。數據顯示，今年春節，中國共接待來自175個國家和地區的入境遊客逾343萬人次，同比增長6.2%。評論認為，這充分體現了中國不斷便利中外人員往來政策的成效。請問發言人對此有何評論，中方是否還會推出更多優化入境措施？



郭嘉昆介紹，各大旅遊城市實現消費“不見外”，外國遊客可以暢享便捷的移動支付。最新數據顯示，中國銀聯、網聯春節期間處理境外來華人員支付交易數量，同比增長124.54%，交易額增長90.49%。中國多地多部門還出台並落實免簽政策的文旅配套措施，提升通關效率，便捷跨語言交流，完善住宿、餐飲、觀光等一條龍服務，試點“即買即退”的高效離境退稅模式等。



“從線上到線下，從國門到店門，全方位、全鏈條的‘絲滑’體驗讓外國遊客賓至如歸，更讓他們看到一個開放、自信、文明、安全的中國。”他說。



郭嘉昆表示，110餘項便利人員往來措施、對38個國家實施單方面免簽、240小時過境免簽……這些政策反映的是中國踐行高水平對外開放的堅定決心，也是中國為構建開放型世界經濟採取的切實行動。未來，中國將持續優化入境政策，不斷擴大免簽國家範圍，讓更多國際友人感受可信、可愛、可敬的中國。