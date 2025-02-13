首次，中國人工合成出超級鑽石！

中評社北京2月13日電／據科技日報報導，2月10日，記者從吉林大學獲悉，該校劉冰冰教授、姚明光教授團隊聯合中山大學朱升財教授，發現高溫高壓下石墨經由後石墨相形成六方金剛石的全新路徑，並首次合成了高質量、近純的六方金剛石塊體材料，其硬度高出立方金剛石，並具有良好的熱穩定性。相關研究成果發表於國際學術期刊《自然·材料》。



1967年，美國科學家在隕石坑中發現了一種珍稀的“超級鑽石”，因其具有六方晶體結構、共生於隕石之中且更為堅硬而備受關注。但人工合成純相六方金剛石卻是長期未能攻破的科學難題。



此前有研究提出一種石墨到立方金剛石轉變的新機制，發現sp3碳高壓相結構的形成是重要因素。團隊受到啟發——在探索六方金剛石的人工合成時，高壓相結構很可能是關鍵所在。



為此團隊設計了高溫高壓實驗，利用激光加溫金剛石對頂砧技術，原位研究了石墨在50吉帕超高壓高溫下的結構變化規律。他們發現石墨在高壓力區間會形成後石墨相高壓結構，再通過局部加熱，便成功獲得了六方金剛石。



研究表明，人工合成六方金剛石具有出色的物理性質，硬度超過天然金剛石40%；真空環境下熱穩定性可以達到1100℃，優於納米金剛石的900℃。團隊進一步結合大尺度分子動力學理論模擬，揭示石墨層堆叠構型對形成六方金剛石結構的關鍵作用，證實了石墨經由後石墨相形成六方金剛石的全新路徑。



該成果提供了一種人工合成純相六方金剛石的有效途徑，為超硬材料和新型碳材料添加了性能更為優異的新成員，對深入瞭解隕石中鑽石的具體來源和重大地質事件也有重要意義。