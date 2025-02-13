奧地利自由黨組閣失敗　新政府組成再陷僵局

2月12日，奧地利自由黨黨首基克爾在維也納的新聞發布會上講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月13日電／據新華社報導，奧地利自由黨黨首基克爾12日將組建新政府的授權交還總統範德貝倫，奧地利新一屆政府組成再次陷入僵局。



基克爾當天下午前往總統府面見範德貝倫交還組閣授權。他隨後在一份聲明中說，因在新政府部門分配等問題上無法達成妥協，自由黨與人民黨進行的組閣談判宣告失敗。基克爾將組閣失敗歸咎於人民黨。而人民黨黨首克里斯蒂安·斯托克爾隨後舉行新聞發布會，指責基克爾應為談判失敗負責。



範德貝倫當晚發表講話，呼籲所有政黨和政界人士共同為奧地利的未來尋求解決方案。範德貝倫指出，在組閣談判再次失敗後奧地利政局發展存在四種可能性：重新大選，成立議會容忍的少數派政府，組成議會各政黨支持的專家政府以及議會政黨再次組合形成多數政府。範德貝倫表示，他將在未來幾天與各政黨領導人舉行會談，探討可行方案。



2024年9月29日，奧地利舉行國民議會選舉，自由黨首次成為議會第一大黨，但所獲議席未超半數。中右翼人民黨位居第二，中左翼社民黨排名第三。同年10月22日，範德貝倫以自由黨無法找到聯合執政夥伴為由，授權時任總理、人民黨黨首內哈默組建新一屆政府。2025年1月4日，內哈默因組閣努力失敗宣布辭去總理職位及人民黨黨首職務。同月6日，範德貝倫授權基克爾組建新政府，自由黨與人民黨隨即展開組閣談判。