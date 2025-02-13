十五運會香港賽區志願者遴選工作完成

中評社北京2月13日電／據新華社報導，香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩12日表示，第十五屆全國運動會香港賽區的志願者遴選工作已經完成，香港賽區組委會將邀請大約15000名申請者參與培訓。



羅淑佩是在回復香港立法會議員關於十五運會組織活動的提問時作上述表示的。她說，組委會在今年1月完成了志願者遴選工作，從3萬多名申請者中選出約15000人參與培訓，完成所有培訓課程的人將獲委任為香港賽區志願者。



她說，香港賽區的志願者招募計劃“反應理想”，通過遴選的申請人數超過10000人的招募目標。



羅淑佩透露，香港賽區組委會正擬訂有關志願者編制的詳細計劃，將考慮各項賽事的性質和安排、參賽運動員和觀眾人數，以評估志願服務的需要及志願者崗位的類別。



她表示，所有志願者均須參加基礎培訓及與服務崗位相關的培訓，基礎培訓為期約兩天，志願者小組負責人首先在2月進行約兩天的進階培訓，3月份展開一般志願者的培訓。



由粵港澳三地共同承辦的第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會將分別於2025年11月9日至21日和12月8日至15日舉行。香港賽區將會承辦十五運會八個競賽項目及一個群眾賽事活動，並將承辦殘特奧會四個競賽項目及一個大眾項目比賽。



羅淑佩表示，她預計在香港賽區舉行的賽事將吸引來自香港、內地及其他地區的觀眾超過10萬人次進場觀賽。