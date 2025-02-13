歐佩克：委內瑞拉原油日產量突破100萬桶

中評社北京2月13日電／據央視新聞報導，石油輸出國組織（歐佩克）最新發布的2月月度報告顯示，2025年1月，委內瑞拉原油日產量達到103.1萬桶，日產量較上月增加3.3萬桶。這是近年來委內瑞拉原油日產量首次突破100萬桶大關。



自2017年以來，由於美國對委內瑞拉石油行業實施嚴厲制裁，並威脅對其他國家採取二級制裁，委內瑞拉原油日產量從190萬桶大幅下降至2020年的35萬桶。此後，在俄羅斯、伊朗等國的支持下，以及美國部分解除對委制裁，委內瑞拉原油產量逐步回升。