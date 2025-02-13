中評社北京2月13日電／網評：新春消費紅火彰顯我國內需潛力



來源：光明網 作者：張春敏（中央民族大學經濟學院院長、教授）



內需是拉動經濟增長的主動力。習近平總書記強調：“要積極擴大國內需求”“創造更多消費場景”“持續釋放消費和投資潛力”。中央經濟工作會議在部署2025年重點任務時，把擴大國內需求擺在首位，強調“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”。在各地區各部門的積極努力下，2025年春節期間，消費市場呈現一片繁榮景象，文旅市場全面復甦，數字消費創新高，傳統消費提質升級。這一切折射出我國經濟高質量發展的強大動能。



春節消費市場活力迸發彰顯全國統一大市場優勢。全國統一大市場建設有效激活文旅消費潛能，形成“冰雪＋夜間＋科技”多維消費矩陣。2025年春節黃金周期間，文旅市場南北地域聯動創新，“北雪南湯”旅遊產品預訂量大漲；文旅消費時空持續延伸，我國夜間消費占比高達60%，大型商場的夜間消費額更是占全天消費額的半壁江山；文旅體驗因科技賦能不斷升級，AR導覽、數字藏品等新技術應用廣泛覆蓋景區。據文化和旅遊部測算，2025年春節假期8天，全國國內出游5.01億人次，同比增長5.9%；國內出游總花費6770.02億元，同比增長7.0%。



供給側結構性改革推動傳統消費提質升級，形成“品質＋智能＋綠色”消費新趨勢。餐飲業正在構建年夜飯的柔性供給體系，年夜飯的外出消費、“私廚年夜飯”成為亮點。另外，春節期間智能產品以舊換新的消費熱度持續攀升，高端、綠色、智能、嵌入式、一體化的高端家電備受歡迎。值得關注的是，春節期間，全國消費品以舊換新活動火熱開展，汽車、家電家居、手機等數碼產品的以舊換新銷售量達到860萬台（套）、銷售額超過310億元，家電、手機銷售收入同比大幅增長約166%、182%，消費市場活力有效提升。



隨著我國居民收入水平提高、人口結構變化及社會需求的轉換，一方面消費正在從實物型向服務性消費轉變，國家稅務總局的數據顯示，全國消費相關行業日均銷售收入同比增長10.8%，其中，商品消費和服務消費同比分別增長9.9%和12.3%，服務消費已經成為拉動消費的新引擎；另一方面，消費的品質升級特徵明顯，體驗式、個性化消費需求快速增長，文化類、健康類、綠色類消費引領新風尚。