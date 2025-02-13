春節前後全國已舉辦招聘活動2.2萬場

中評社北京2月13日電／據新華社報導，記者13日從人力資源社會保障部獲悉，各地春風行動不停歇，春節期間持續舉辦線上線下招聘活動，提供專車、專列、包機服務，幫助勞動者早返崗、企業穩開工。從1月中旬至2月11日，全國已累計舉辦各類招聘活動2.2萬場，發布崗位1500萬個；發出務工人員專列、專機、包機1.5萬輛（列、架）次，輸送勞動者37萬人。



1月中旬至3月中旬，人力資源社會保障部、交通運輸部等八部門在全國開展2025年春風行動，集中為勞動者、用人單位提供就業服務。各地密集開展一系列活動，推動就業服務廣覆蓋、就業幫扶見成效、市場熱度有提升。



春節後是企業開工復產關鍵期，也是勞動者換崗求職高峰期。記者採訪瞭解到，在長三角、珠三角地區，一批企業年後開工迅速趕訂單、抓生產，用工需求穩中有增。人社部門聚焦企業用工所需，加強跨省勞務協作，確保企業穩定生產，經濟發展實現開局穩。



江蘇人社部門籌集一批傳統行業、新興領域、服務消費就業崗位，創新招聘大集、人才夜市等線下服務場景，同時用好網絡招聘、直播帶崗等線上服務。3月底前，江蘇省將舉辦各類求職招聘活動3000場，發布不少於100萬個就業崗位。



廣東人社部門1月至3月在全省開展2025年“南粵春暖”行動，提供專列包車、求職招聘、用工保障、就業幫扶、權益維護等系列服務。截至2月12日，外省務工人員入粵返崗超1800萬人，約占節前返鄉人數的92.8%，同比提高2.1個百分點。