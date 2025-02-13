日本AI研究第一人這樣評價Deepseek

中評社香港2月13日電／中國初創企業DeepSeek（深度求索）開發的高性能、低成本生成式AI（人工智慧）大規模語言模型（LLM）受到了全世界的關注。日本經濟新聞（中文版：日經中文網）就如何評價該公司的最新AI模型、安全性方面的風險、以及對日本企業的影響等問題，採訪了日本AI研究領域的第一人、東京大學教授松尾豐。



性能與美國OpenAI接近



記者：您如何評價DeepSeek的技術？



松尾豐：技術很出色，性能與運營“ChatGPT”的美國OpenAI接近。（DeepSeek）每次發佈新的AI模型，都會發表論文，詳細說明模型採用了什麼樣的技術，以及花費心思實施的改進之處。



該公司還同時以（任何人都可使用的）開源方式進行公開。1月發佈的最新模型“R1”進行了提升推理能力的強化學習。最終展現出了與OpenAI的“o1”同等的推理性能。



記者：在AI開發方面，美國一直處於領先地位。競爭的勢力格局是否會發生變化？



松尾豐：作為大前提，中國的AI水準相當高，可以與美國比肩。至少從頂尖（學會採納的）論文數量來看，中國已經超過美國。



另外，中國還有阿里巴巴、騰訊、百度等其他很多實力強勁的企業，擁有眾多優秀工程師。在這樣的生態系統中，AI不斷得到開發與應用。出現DeepSeek這樣極具實力的企業，並不令人驚訝。



對日本企業來說也是一種鼓舞



記者：您如何看待DeepSeek的出現對日本產生的影響？



松尾豐：日本也需要努力開發生成式AI模型。像DeepSeek這樣並非大型科技企業、也沒有雄厚資本的公司，竟然能夠實現世界最先進的精度，這對日本的初創企業來說也是一種鼓舞。即便在日本國內，只要紮實地進行技術開發，就有可能實現這樣的飛躍。



記者：您如何看待像DeepSeek這樣的企業採取開源戰略的動向？



松尾豐：最初採取開源戰略的企業是美國Meta，該公司推出了“Llama”。後來，中國阿里巴巴推出了性能非常高的模型“Qwen（通義千問）”。在日本，基於這兩家企業的模型進行追加學習的動向也十分活躍。如果基礎模型紮實，就能輕鬆提升性能。



不過，開源強大，還是OpenAI及美國谷歌這樣的非公開系統強大，競爭始終存在。哪一方勝出會因狀況而變。



這次DeepSeek的出現，使得開源方面的勢力得到了很大的恢復。雖然OpenAI及谷歌擁有性能卓越的非公開模型，但這表明開源也能夠做到同樣的事情。



安全風險因使用方式而異



記者：對於利用現有AI模型輸出的數據來創建新的生成AI的DeepSeek的“蒸餾”技術，OpenAI指出這種做法違規。



松尾豐：我不知道情況的真假。在美國企業之間，這樣的傳聞非常常見。這次也可能涉及（中美的）政治含義。



記者：您如何看待使用中的安全等風險？



松尾豐：是利用DeepSeek的開源還是使用其服務？根據使用方式的不同，風險也不同。開源可以下載程式並在本地運作。這樣的話，數據不可能被發送到某個地方。



另一方面，DeepSeek的APP服務在中國的伺服器上運作。一旦輸入數據，這些數據就會發送到中國的伺服器，在中國進行處理並返回。雖然表示不使用這些數據進行學習，但實際上並不排除使用的可能性。



這點不管對於DeepSeek還是OpenAI來說都一樣。這是一個你對對方投以多大信任的問題。



記者：圍繞AI的智慧財產權和資訊洩露問題，中美間的對立似乎還會加劇。



松尾豐：美國（海軍和某些州）提出不要使用DeepSeek。但從研究者的角度來看，我並不認為DeepSeek做了什麼特別的事情。相反，我認為他們只是在好好搞技術並將其發佈。