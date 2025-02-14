中評編譯：尹錫悅倒台 誰會是下一位總統？

中評社香港2月14日電（記者 郭至君編譯）《外交官》雜誌首席記者，長期研究朝鮮半島外交事務和國家安全的Mitch Shin日前在《外交官》官網上刊文，分析在尹錫悅“倒台”之後，誰將參選韓國總統的特別選舉。文章編譯如下：



韓國總統尹錫悅於去年12月3日非法宣佈戒嚴後，韓國陷入憲政與政治危機。全世界都看到韓國的民主韌性被公民迅速保護民主制度的運動所啟動。儘管在要求彈劾他的第一次投票中倖存下來，尹錫悅還是在12月14日被國會彈劾，也就是在他試圖通過戒嚴法奪取整個國家政治體制控制權失敗的11天後。



自此，尹錫悅成為韓國歷史上第一位被逮捕和起訴的現任總統，他目前面臨叛國罪的指控，這是憲法規定在任總統唯一可以被調查的罪行。根據檢方的起訴書，尹被稱為透過宣佈戒嚴令犯下叛國罪的“頭目”。尹和他的律師一直聲稱，他宣佈戒嚴的決定不能受到司法審查，因為這是他總統權力的一部分，然而，憲法法院正在對尹進行的彈劾審判的主要焦點是確定他宣佈戒嚴令是否違法。



如果憲法法院支持彈劾尹錫悅，他將立即被免職。但目前，雖然尹錫悅在國會彈劾投票後已暫停職務，但他在技術上仍是現任總統，儘管他已被捕並被起訴。考慮到直接受尹指使逮捕立法委員的軍方官員的不利證詞，法院似乎很可能會做出支持彈劾的裁決。由於憲法法院已於1月14日啟動彈劾審判，考慮到2004年和2017年其他韓國總統彈劾審判的時間跨度，憲法法院很可能會在3月初做出裁決。如果法院真的確認彈劾尹錫悅，那麼韓國將需要在60天內舉行總統特別選舉。

