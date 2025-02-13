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阿富汗首都喀布爾發生自殺式襲擊
http://www.CRNTT.com   2025-02-13 16:28:02


　　中評社北京2月13日電／據新華社報導，阿富汗內政部發言人阿卜杜勒·馬廷·卡尼13日向當地媒體證實，當天上午，阿富汗首都喀布爾的城市發展與住房部大樓內發生了一起自殺式襲擊事件。

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