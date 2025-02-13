精細養寵漸成潮流　中國寵物市場持續升溫

中評社北京2月13日電／據新華社報導，今年春節前，在廣州上班的上海人劉先生乘坐客機返回故鄉過年，近2個半小時的空中旅行，他的愛犬“達芬奇”一直陪在他身邊。“多掏一千多加購了寵物專屬座位，跟我的‘老夥計’一起飛回家的感覺真棒！”劉先生笑著說。



“達芬奇”是一只法國鬥牛犬，劉先生把它從小養大，平時不僅為它精選狗糧品牌、定制專屬零食和玩具，還定期到店洗澡、偶爾美容裝扮，這次回老家，更是提前預定了南方航空推出不久的“愛寵進客艙”服務。



劉先生的經歷是近年來中國寵物市場持續升溫、寵物經濟全面開花的縮影。



當代中國人對寵物的情感需求逐步增加。在疫情隔離期間，許多人因為寵物的陪伴撐過了難熬的時光；越來越多的獨居老人、年輕人，渴望回家時有一個等候的身影；原本互不認識的鄰裡、網友因寵結緣，成為知己……



《2025年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，2024年中國城鎮寵物數量已達1.2億只，而寵物精細化養育漸成趨勢。



“狗子太胖了，寵物跑步機搬回家，心率儀也要配上，還有冰足貼，給運動後的爪子降溫。”26歲的高博鑫給自己買個運動手表都心疼，為柯基犬“桃桃”花錢連眼都不眨；23歲的沈婧每月在金毛犬身上花費約1500元，大部分花在狗糧、零食、玩具上，還有一些醫療保健支出。



當前在中國，事關寵物的吃穿用度、出行、美容、培訓、教育、健身、醫療等擬人化的消費細分領域迎來快速發展，寵物企業紛紛開展創新嘗試，沿著功能細分、情感滿足、社交需求等方面，不斷切分消費場景和消費需求，寵物經濟產業鏈的完整度與成熟度在同步推進。



走進江蘇威鴻寵物用品有限公司生產車間，只見工人們鼓足幹勁忙生產，一批批狗咬膠經烘烤、包裝後下線。公司總經理胡子夢告訴記者，寵物零食保持著快速增長。



春節期間，上海市黃浦區一家寵物寄養店的工作人員表示，除了洗護美容，寵物寄養價格也有不同程度的上漲。“我們店寵物寄養價格從100元／天上漲至150元／天，目前寄養位置基本上已經滿了。”



而在原創寵物服飾網店“春風大小喬”，從“四大美人”套裝到《冰雪奇緣》女主角鬥篷，已設計開發出超過40款各種風格的寵物服飾，此外還有簪花頭飾、迷迭香扇等各種配飾和其他貓咪用品。

