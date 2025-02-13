《哪吒2》將在港澳上映

《哪吒之魔童鬧海》即將在港澳上映。（圖片來源：主辦方提供） 中評社北京2月13日電／據大公文匯全媒體報導，國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）一路高歌猛進、捷報頻傳，成為首部進入全球票房榜前20的亞洲電影。出品方光線傳媒聯合東方影業今日（13日）宣布，《哪吒2》將由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影聯手於港澳發行，期望能於最快的日子將電影帶給香港觀眾欣賞。官方同時率先發布電影海報，提醒港澳觀眾密切留意上映日期。



光線及東方影業宣布，四家發行公司旗下院線Cinema City、MCL、影藝及英皇戲院亦將會聯手合作，務求將這部優秀電影盡快帶給港澳觀眾於戲院欣賞。對於這次能發行《哪吒2》，東方影業主席黃百鳴表示非常榮幸。他指，東方影業與光線已合作多年，這次能夠再與光線合作，並將一部這麼優秀的中國動畫電影帶入港澳市場，讓觀眾能於戲院親身欣賞，感到十分榮幸。



《哪吒2》由導演餃子與來自全國近140個團隊、超過4000位動畫人鼎力合作，歷時五年製作，將國產動畫電影創作帶向新高峰。《哪吒2》於大年初一上映已轟動全國，以銳不可擋的氣勢成票房冠軍外，亦不斷打破內地票房紀錄，至今已獲得超過97億人民幣票房，朝著破100億票房進發！而其票房成績亦上升至國際層面，成為唯一一套非荷里活電影進佔全球影史頭二十位。



《哪吒之魔童鬧海》港澳映期待定，敬請密切留意東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影官方社交平台公布消息。