國家發改委下達以工代賑中央投資50億元

中評社北京2月13日電／據新華社報導，記者13日從國家發展改革委獲悉，國家發展改革委日前下達2025年度以工代賑中央預算內投資50億元，支持地方實施1008個以工代賑項目，計劃吸納12.3萬農村脫貧人口和其他低收入群體參與工程項目建設，發放勞務報酬超過17.1億元。



本批投資計劃聚焦困難地區重點群體，強化“雪中送炭”“賑災救急”。資金主要投向832個脫貧縣等欠發達地區，並向國家鄉村振興重點幫扶縣、革命老區、易地搬遷後續扶持任務較重以及受自然災害影響較大的地區傾斜，重點支持勞務用工量大、技術門檻低、工程機械作業少的農村小型基礎設施建設項目，優先吸納低收入群眾特別是農村脫貧人口、防返貧監測對象、因災需賑濟人口、易地搬遷脫貧群眾等參與項目建設，在家門口就業增收。



2024年10月，國家發展改革委已提前下達以工代賑中央預算內投資50億元，聯合財政部提前下達中央財政銜接推進鄉村振興補助資金以工代賑任務40.5億元，加上此次下達的中央預算內投資50億元，目前已累計下達2025年度以工代賑中央投資140.5億元。



據悉，下一步，國家發展改革委將認真貫徹落實中央經濟工作會議和中央農村工作會議精神，努力擴大以工代賑投資規模，指導地方高標準高質量推進項目實施，充分發揮以工代賑項目穩就業、增收入、促消費的重要作用。