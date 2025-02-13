中國公安機關持續打擊防範邪教組織違法犯罪

中評社香港2月13日電／記者2月13日從中國公安部獲悉，2024年，全國公安機關從防範風險、依法打擊、綜合治理等方面同步發力，堅決遏制各類邪教組織發展蔓延，有效防範化解各類風險隱患，有力維護了國家政治安全和社會和諧穩定。



新華社報導，公安機關持續推進打擊“法輪功”“全能神”等專項行動，強化各項工作措施，嚴打嚴防邪教組織違法犯罪活動。為全力遏制邪教組織蔓延，各地公安機關深入農村基層社區，針對性開展心理疏導和幫扶工作。特別是幫助誤入邪教的群眾積極融入社會生活，解決家庭實際困難，有力鞏固了反邪教工作成果，營造了和諧安定的社會環境。



在深入開展反邪教鬥爭的同時，公安機關依法對借“靈修”等名義從事非法培訓活動的機構進行嚴厲打擊，依法查處了一批打著“心靈療愈”“激發潛能”等旗號從事非法培訓活動的組織，有效遏制了此類活動的蔓延，維護了廣大人民群眾的身心健康和財產安全。



各地公安機關還深入開展反邪教警示教育“進鄉村”“進高校”“進中小學”“進社區”“進機關”“進企業”等“六進”活動，持續築牢防範遏制邪教滲透的思想防線，鏟除邪教滋生土壤。2024年，全國公安機關共組織開展相關活動5.6萬餘場，觸達群眾1700餘萬人，1800餘萬網民參與“對邪教說不”網上簽名活動。



公安機關將嚴密防範和嚴厲打擊邪教活動，最大限度擠壓邪教生存空間，全力維護人民群眾生命財產安全。公安機關鄭重提醒廣大群眾，務必對邪教及非法培訓活動保持警惕，認清其本質與嚴重危害，自覺主動抵制。