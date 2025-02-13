外交部：各界對中國經濟發展信心提升

中評社北京2月13日電／據新華社報導，外交部發言人郭嘉昆13日表示，中國消費市場的紅火興旺反映的不僅是需求的回升，更是各界對中國經濟發展信心的提升。中國將以自身高質量發展和高水平對外開放，為全球經濟增長注入更強的信心和動力。



當日例行記者會上，有記者問：近日，全球多家金融機構發布的2025年經濟展望報告認為，中國高質量發展正逐步顯現成效，消費和服務業占比有望進一步提升。在剛剛過去的春節假期，中國消費相關行業日均銷售收入同比增長10.8%，其中商品消費和服務消費同比分別增長9.9%和12.3%、跨境游整體訂單同比增長三成。花旗集團在一份報告中指出“中國蛇年開局良好”。請問發言人有何評論？



郭嘉昆介紹，蛇年春節，中國消費市場春潮湧動：國潮文化、非遺體驗、冰雪經濟、消費品以舊換新熱度空前，數碼轉型、科技賦能催生新的消費業態，中國消費市場正實現從“量”到“質”的變革；“洋年貨”供銷兩旺，中外遊客“雙向奔赴”，中國超大規模消費市場為各國提供巨大合作機遇。



郭嘉昆表示，中國消費市場的紅火興旺反映的不僅是需求的回升，更是各界對中國經濟發展信心的提升，折射出中國經濟結構持續優化、內生動力顯著增強、發展韌性不斷加大。隨著一攬子增量政策落地見效，中國將以自身高質量發展和高水平對外開放，為全球經濟增長注入更強的信心和動力。