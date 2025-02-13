傳統文化賦能城市更新　展現新時代風采

中評社北京2月13日電／據央視網報導，超過5.8億人次，這個春節去國家級歷史文化名城過大年的人數量在激增，13600多場，8天假期，各地城市公園的非遺和民俗活動是輪番上演。228%，一個出行平台的旅行數據當中，“古城酒店”的搜索量同比在成倍增長。這個春節，“博物館里過大年”“傳統村落過大年”成為新年俗，當歷史文化完美融合城鄉建設醞釀出的是更足的年味。



一個城市的歷史遺跡、文化古跡、人文底蘊，是城市生命的一部分。黨的十八大以來，習近平總書記多次考察調研全國各地的古城老宅和傳統街區，就歷史文脈的保護與傳承作出重要指示。漫步天津古文化街，指出“要保護和利用好歷史文化街區”；走進湖南常德河街詳細瞭解老城街道修復利用、城市規劃等情況；深入重慶的老小區，強調“既要保留歷史記憶和特色風貌，又要解決居民關切的實際問題”；在安徽，強調加強傳統村落、傳統建築保護傳承利用。黨的二十屆三中全會則在要求“建立可持續的城市更新模式和政策法規”的同時，明確指出要“建立文化遺產保護督察制度”。



為了讓歷史文化保護融入城市更新，各項改革舉措正在加快落地。隨著《關於在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承的意見》印發，14個省份頒布了歷史文化名城保護省級法規，110個國家歷史文化名城制定出台了保護類法規規章。在構建系統推進保護傳承工作格局的同時，保護的覆蓋面也不斷擴大，143個國家歷史文化名城、799個中國歷史文化名鎮名村、1289片歷史文化街區、8155個中國傳統村落、6.81萬處歷史建築被確定並加以保護起來。



與此同時，以用促保的步伐也在加快。2024年，全國共實施城市更新項目6萬餘個，活化利用了一大批歷史文化街區和歷史建築。目前，中央預算內投資共支持26個項目開展歷史文化名城和街區保護提升，同時在8省8市開展了歷史建築保護利用試點，通過活化利用賦能城市發展。在蘇州，當地推出“古城保護更新夥伴計劃”，幫助古建老宅引入新的產業業態和城市功能。今年，十全街更新改造後迎來首個春節，一下就成了當地文旅消費的新地標。



今年，隨著城市更新行動的加快推進，歷史文化遺產保護法以及相關條例正在加緊制修訂，全國城鄉歷史文化保護傳承體系規劃綱要也將盡快出台。

