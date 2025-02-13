湖南張家界：元宵燈會慶佳節

張家界市永定區巡游演出（圖源：新華社） 中評社北京2月13日電／據新華社報導，2月12日，市民和遊客在張家界市永定區觀看巡游演出。



當日，以“仙境張家界·共享中國年”為主題的2025年張家界元宵燈會開幕，數十支民間文藝隊伍在街道上巡游，豐富的民俗表演，為元宵節增添了濃鬱的文化氣息，讓前來觀看的市民和遊客在熱鬧紅火的氛圍中歡度佳節。據瞭解，張家界元宵燈會集燈、歌、舞、樂於一體，興起自漢朝，興盛於唐宋，傳承至今。