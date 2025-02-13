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婺劇之鄉新春惠民演出忙
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2025-02-13 17:39:42
中評社北京2月13日電／據新華社報導，2月11日，建德婺劇團演員在金華市金東區鞋塘辦事處金家村為村民演出婺劇經典劇目《五世請纓》。
春節期間，浙江省金華市金東區各鄉鎮（街道）開展婺劇演出活動，共有20餘家劇團開展新春惠民演出，演出經典婺劇劇目，增添喜慶氣氛。
金華市金東區是婺劇之鄉，婺劇表演有著深厚的歷史淵源和廣泛的群眾基礎。近年來該區積極推進“婺劇＋文化禮堂”藝術普及模式，開展戲曲藝術培訓、婺劇精品劇目展演、婺劇藝術扶植基地創建等品牌打造活動，推進地方傳統戲劇傳承和發揚。
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