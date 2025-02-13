博物館里過大年　元宵節專場活動精彩紛呈

中評社北京2月13日電／據新華社報導，2月11日至12日，中國共產黨歷史展覽館與中國非物質文化遺產館聯合舉辦“民俗展演鬧紅火 博物館里過大年”元宵節專場活動。來自北京、山西、浙江、陝西、四川、甘肅等地的非遺項目齊聚一堂，為觀眾獻上了一場精彩紛呈的文化盛宴。



活動在極具傳統韵味的點睛儀式中拉開帷幕。伴隨激昂熱烈的鑼鼓聲響，起龍儀式開始。作為福建閩西客家元宵節慶的重頭戲，高約3米、長達150米的連城姑田游大龍率先登場。每年元宵佳節，姑田人民都會以游龍的方式祈願風調雨順、國泰民安。這條巨龍凝聚了近30位福建手藝人1500個工時的勞動。其龍身姿蜿蜒，氣勢磅礴，贏得了現場觀眾的陣陣掌聲。



隨後，各類非遺項目紛紛亮相。陝西富平老廟老鼓的表演者們身著傳統服飾，雙手揮舞鼓槌，節奏張弛有度，鏗鏘有力的鼓點展現出三秦人民的豪邁與堅韌。餘韵未散，甘肅涼州攻鼓子的表演者們闊步入場，他們以“滾法”擊鼓，橫執鼓槌由輕漸重，傳承漢唐軍旅出征樂舞的遺韵。鼓槌上紅黃色綢帶烈烈生風，濃鬱的地域特色瞬間點燃現場氣氛。



接下來出場的是四川川北大木偶戲。木偶造型逼真、製作精美，表演者們憑借精湛的技藝，讓真人等高的木偶做出旋轉、變臉等一系列高難度動作，速度之快、手法之精令現場觀眾贊嘆不已。山西左權小花戲作為中國民間社火的形式之一，以歡快的節奏、靈動的舞姿，展現出革命老區人民樂觀向上的精神面貌。西峪口混秧歌別具一格，隊伍中傘頭、耍弓子、打腰鼓等角色代表了梁山好漢中的不同人物，表演者們時而排成“長蛇陣”，時而圍成“圓圈陣”，這種獨特的民間藝術，展現著文水人民的智慧和創造力。



活動高潮當屬各地龍舞和獅舞表演。北京白紙坊太獅作為北派舞獅藝術的代表之一，以剛勇威猛、形神兼備而聞名，表演者們配合默契，以“五獅戲球”為主題，將獅子相互嬉戲打鬧、搖頭擺尾的動作演繹得惟妙惟肖，小朋友們更是看得目不轉睛。四川瀘州雨壇彩龍素有 “東方活龍”的美譽，表演者們手持彩龍，跟隨鼓點節奏靈活舞動，彩龍時而盤旋，時而騰飛，似要衝破雲霄，生動體現出中華民族團結一致、奮發開拓的精神面貌。江蘇直溪巨龍歷史悠久，表演者們巧妙擺出“天下太平”的字樣，龐大的龍身和靈動的舞姿相得益彰，展現出蛟龍騰淵的威武氣勢。



浙江浦江板櫈龍作為壓軸出場。龍身由66節板櫈串聯而成，造型集書法、繪畫、剪紙、刻花、雕塑藝術和扎制編糊工藝為一體，繪有佛手、壽桃、山水等寓意吉祥的精美圖案，傳達出美好祝願。隨著鼓點節奏響起，129位表演者們肩扛巨龍，熟練變換“一字長龍陣”“大團圓”等陣式，繞場奔走，粗獷中有細膩，奔放中見嚴整，展現了華夏兒女堅韌不拔的精神意志。