15日金星將以昏星姿態迎來最亮時刻

中評社北京2月13日電／據新華社報導，2月15日，金星將以昏星姿態迎來最亮時刻，在黃昏後的西南方天空中，璀璨如寶石，光亮似明珠。即使是在光污染較為嚴重的城市，金星的辨識度也會非常高，肉眼可以輕鬆看到。



金星是地球的近鄰，它有時是晨星，黎明前出現在東方天空，被稱為“啟明”；有時是昏星，黃昏後出現在西方天空，被稱為“長庚”，所以《詩經》中說“東有啟明，西有長庚”。



從2024年下半年至2025年3月下旬，金星一直是昏星，在西邊天空“恪盡職守”。



中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬介紹，金星與地球的會合周期是584天左右，在這期間金星會有兩次最亮，而且兩次最亮間隔很短，一次是作為昏星最亮，一次是作為晨星最亮。



外觀的形狀和大小以及到地球的距離這幾個因素叠加在一起，使得金星的亮度在－3.9到－4.8等之間變化，最亮既不是在它看起來最大的時候，也不是最圓的時候，而是東大距之後、下合之前，和下合之後、西大距之前，相位為26%左右的時候。



2025年1月10日東大距後，金星在傍晚西南方天空中的高度逐日爬升，亮度也在增加，2月初達到了高度的極值，然後迅速降低。2月15日，金星以昏星姿態迎來最亮時刻，亮度達到－4.8等，日落時地平高度約37度，觀測條件非常好。



“15日傍晚，除了用肉眼觀賞外，有條件的公眾如果使用小型天文望遠鏡觀察，金星看起來就像一個月牙。”修立鵬說。



從2025年3月下旬至年底，金星將會一直以晨星身份在東方天空“站崗值班”。6月1日，金星將迎來西大距，在這之前的4月27日，金星又將迎來最亮時刻。