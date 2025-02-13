兩岸同春慶佳節　人間至味是團圓

中評社北京2月13日電／據新華社報導，夜色美好，燈火璀璨，一盞盞花燈點亮節日的喜悅；百燈齊放，冉冉升空，一組組天燈寄托著希望與祝福。正月十五元宵節是中華民族的重要傳統節日，賞花燈、猜燈謎、吃元宵（湯圓）……從海峽這頭到那頭，兩岸億萬中國人同春共慶話團圓。



“不出十五都是年”。對兩岸同胞而言，春節是一種文化記憶和情感紐帶，凝聚著對生活的熱愛和對未來的期許。不久前春節成功申遺，給全體中華兒女帶來一份特殊的“新春賀禮”。兩岸同胞同屬中華民族，共度新春佳節，共祝美好未來，溫馨美好的畫面為“兩岸一家親”作出最生動詮釋。



過年是團圓的時刻。無論距離多遠，對親人和故土的思念與深情，促使兩岸同胞以各種方式相聚，共敘親情，樂享天倫。在北京，台灣“大九學堂”學子到訪，為蛇年兩岸青年交流增添亮色；在廣州，兩岸青年開展“歡天喜地過大年”活動，共同體驗傳統年俗；在濟南，兩岸山東鄉親雲端相聚，聯歡聯誼共享濃濃年味；在台灣新北，江蘇省民間文藝家在燈會上展示特色秦淮彩燈、蘇州刺綉、木版年畫等傳統文化，深受當地民眾喜愛；廈門、金門兩地繼續同時舉辦春節焰火晚會，傳遞對美好未來的共同期盼……



不管是傳統佳節之際，還是在日常生活中，兩岸同胞都期盼常來常往、越走越親。長期以來，大陸方面以實際行動堅定推動兩岸同胞交流交往、走近走親，詮釋了濃濃的同胞親情。與之形成鮮明對比的是，民進黨當局出於謀“獨”對抗本性和政治私利，一再以各種站不住腳的理由對兩岸各領域交流阻撓禁限、設卡立障。近期，民進黨當局又無視大陸善意，接連阻擋福建、上海團客赴台游踩線團以及受邀參加台北燈節的上海團組入島。民進黨當局的倒行逆施，再次暴露其懼怕兩岸同胞走親走近的“政治心魔”，再次激起兩岸中國人強烈憤慨。



共慶中國年是兩岸同根同源的最佳印證。流淌在廣大台灣同胞血液里的中華文化基因，是民進黨當局及“台獨”勢力怎麼搞“去中國化”、怎麼破壞兩岸交流交往，都改變不了的。明月映海峽，親情連古今。新春已至，在此我們一起許下心願：兩岸同胞同心同行，共創福祉，共促團圓。