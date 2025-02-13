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李強將出席亞冬會閉幕式並舉行外事活動
http://www.CRNTT.com   2025-02-13 17:14:58


　　中評社北京2月13日電／據新華社報導，外交部發言人13日宣布：國務院總理李強將於2月14日出席哈爾濱第九屆亞洲冬季運動會閉幕式，並為來華出席閉幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

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