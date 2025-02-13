台青橫店沉浸式體驗：穿越古今，共赴上元約

中評社北京2月13日電／據中國台灣網報導，2月12日元宵節，一群台灣青年來到橫店影視城，沉浸式感受傳統燈會的獨特魅力，度過了一個難忘的節日。



當日，橫店影視城張燈結彩，處處洋溢著濃厚的節日氛圍。台灣青年們穿梭在古色古香的建築間，欣賞著造型各異、美輪美奐的花燈。亭台樓閣與流光溢彩的花燈交相輝映，仿佛將大家帶入了一幅絢麗的古代畫卷之中。



在燈會現場，台灣青年們不僅觀賞到了精美的傳統花燈，還參與了各種民俗活動。猜燈謎攤位前，大家興致勃勃地開動腦筋，感受著傳統文化的趣味；民俗表演區域也是歡聲笑語不斷，青年們在體驗中增進了對傳統文化的瞭解。



不少台青換了古裝造型，漫步在燈海，燈火輝煌，熱鬧非凡。“仿佛從現代穿越回古代的上元燈會，與周圍的一切瞬間相融。”一名台青表示。大型燈光秀震撼的視覺效果讓台青們不禁發出陣陣驚嘆，現代光影技術與傳統文化元素完美融合，通過燈光演繹出千年歷史的變遷，從古老的神話傳說到盛世繁華的歷史畫卷。最讓台青們興奮的是與影視劇中經典角色的互動環節，當《慶餘年》《新白娘子傳奇》裡的角色出現在眼前，大家紛紛圍攏合影，沉浸在劇中的奇妙世界。



“感覺時間過得太快了，仿佛只是一瞬間，這場穿越之旅就要結束了。”一位參與活動的台青感慨道，“以前對傳統文化的瞭解大多停留在書本和影視作品中，這次親身參與，才真正感受到它的魅力與溫度。”