中東國家打造數字經濟新增長點

中評社北京2月13日電／據人民網報導，“有了Aani即時支付平台，民眾在阿聯酋各地都能輕鬆實現掃碼結賬，享受即時支付和收款服務。該平台支持通過手機號碼實現小額轉賬及實時確認轉賬狀態等功能，幫助超過10萬家小額商家實現了數字收款的夢想。”阿聯酋央行下屬的阿提哈德支付公司首席執行官揚·皮爾鮑爾表示，阿聯酋啟動實施的金融基礎設施轉型計劃促進了支付創新和效率提升。政府的目標是到2026年數字支付交易占到所有支付交易的90%。



從完善金融科技服務到發展電子商務，從加快建設數字基礎設施到改善數字創新創業環境，再到健全數據保護法律法規，中東國家近年來積極出台措施促進數字科技發展，數字化轉型正在成為中東地區經濟的新增長點。根據阿聯酋杜拜商會下設的杜拜數字經濟商會發布的最新數據，2024年有超過1200家數字科技初創企業在杜拜設立，較2023年增長120%，從一個側面顯示了中東國家對數字科技企業的吸引力不斷增強。



數字化轉型重塑發展格局



中東地區國家積極參與大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等創新技術研發與利用，希望通過加快數字建設，重塑發展格局。“沙特2030願景”“數字埃及戰略”“科威特2035國家願景”等國家戰略中，紛紛將數字經濟列為優先發展目標。2024年9月，阿拉伯國家聯盟與數字合作組織簽署諒解備忘錄，致力於共促包容和可持續數字經濟增長。



在阿拉伯數字經濟聯盟公布的2024阿拉伯數字經濟指數中，阿聯酋在地區國家中位居首位。目前，阿聯酋已啟動全球首個全國5G—A商用網絡，推出全球首個針對遊客在線購物的增值稅退稅系統。杜拜海關也宣布推出新的數字平台，利用衛星技術全天候追蹤貨運車輛和貨物動態，提升通關效率和供應鏈安全。哈伊馬角交通管理局去年11月推出新的智能網關係統，整合公交、網約車、共享單車等公共交通資源，為居民提供智能交通體驗。



巴林是率先推廣商用5G通信技術、制定推廣雲計算技術政策的地區國家之一。巴林政府頒布“雲第一”政策，推動在國家機構中普及雲計算服務，同時積極吸引全球先進科技企業投資落戶，持續打造區域數字創新中心。根據2024年海灣統計中心公布的數據，巴林的數字基礎設施水平在阿拉伯國家中位居前三。